No vax in Serie A, sono solo il 2%. Tra di loro c'è chi dà la colpa alla moglie

La Repubblica di oggi racconta il mondo dei vaccini all'interno della nostra Serie A, dove ben il 98% dei giocatori si è regolarmente vaccinato contro il Covid-19 rispetto per esempio al solo 50% in Premier League. Il quotidiano riporta come in quel 2% ci siano soprattutto giocatori stranieri, in primo luogo africani oppure provenienti dal Nord Europa. Uno di loro ha dichiarato di non vaccinarsi "per motivi religiosi", senza spiegare bene quali essi siano. Un altro invece ha dato la colpa alla moglie che si informa su internet. In ogni caso sono tutti molto convinti, no vax appunto. Difficilmente questo dato cambierà, con 7 club che hanno comunicato di essere vaccinati al 100%, ma anche con un altro che all'interno dello spogliatoio ha ben 5 giocatori contrari al vaccino. Il dato della popolazione tra i 18 e i 35 anni è comunque fermo al 77% di vaccinati, ben al di sotto del 98% dei calciatori.