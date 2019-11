Nocerino: "Ibra migliora tutti quelli attorno a lui, li fa andare al 200%"

Antonio Nocerino, ex rossonero, ha parlato a TMW di Zlatan Ibrahimovic: Ibrahimovic?

"Quando c'ero io, oltre a Ibra, c'erano giocatori mentalmente di un altro pianeta. In questo momento è più Ibra che può far comodo al Milan, che il Milan a lui. Con Ibrahimovic migliorano tutti quelli intorno a lui, è esigente e ti porta ad alzare l'asticella. Ti fa andare al 200%. L'usato sicuro serve, ne prenderei più di uno di giocatore d'esperienza. I giovani del Milan non sono pronti per prendersi le responsabilità, è una maglia molto pesante".