Nocerino: "Il Milan ha delle armi, in primis spero possa essere l'orgoglio"

Antonio Nocerino, doppio ex della sfida di questa sera, ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato di questo Juve-Milan: “Il Milan ha delle armi, spero che in primis possa essere l’orgoglio, ma sulla carta è una partita scontata. La Juve ha più da perdere del Milan, i bianconeri devono continuare la loro marcia verso lo Scudetto perché dietro ha un’Inter che è lì, in questo momento non si può e non si deve permettere passi fals