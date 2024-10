Nocerino non è più l'allenatore del Miami FC: il comunicato del club

Antonio Nocerino, ex rossonero, non è più l'allenatore del Miami FC. A comunicarlo è lo stesso club statunitense con una nota, in cui congeda e ringrazia l'allenatore assunto quasi un anno fa, a novembre 2023:

"Il Miami Football Club annuncia la partenza dell'allenatore Antonio Nocerino. Dopo un'attenta valutazione, Nocerino prenderà un congedo con effetto immediato fino alla conclusione della stagione 2024. Nocerino ha anche scelto di declinare la sua opzione fino al 2025 come allenatore dopo che lui e il Miami FC hanno raggiunto un accordo reciproco.

L'attuale allenatore della USL Academy, Marcello Alves, ricoprirà il ruolo di allenatore ad interim per il resto della stagione 2024. Il Miami FC farà annunci futuri sulla gestione tecnica nelle prossime settimane e mesi.

Il Miami FC desidera ringraziare Antonio per l'impegno profuso in questa stagione e gli augura il meglio per il futuro".