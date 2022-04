Nocerino su Brahim: "Ci si aspetta tanto, ma periodi così capitano"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Antonio Nocerino, ex calciatore rossonero, si è così espresso a calciomercato.com su Brahim Diaz: "Sta passando un momento non brillante, come tutta la squadra. Ma non c’è un problema di singoli, il calcio non è tennis e tutti i giocatori vivono fasi meno brillanti nell’arco di una stagione. Da Brahim ci si aspetta tanto, ma periodi così capitano. Ora la squadra fatica a segnare, però se una partita si sblocca presto può esserci spazio per le giocate anche durante un momento no. Se parliamo di lui, è perché ha qualità e se lo merita".