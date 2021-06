Nocerino su Kjaer: "Lo conosco da quando aveva 20 anni, è un grande uomo. Non ha bisogno della fascia"

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di Simon Kjaer durante il suo intervento sul canale Twitch del Milan: “È la grandezza dell’uomo, lo conosco da quando aveva 20 anni al Palermo. Era molto giovane, era riservato e chiuso. Il valore dell’uomo è sempre davanti a tutti. Mette sempre davanti a tutto il noi. È un grande uomo, quello che ha fatto l’ha fatto perché lui è questo. Non si prende nessun merito, l’importante è che Eriksen stia bene. Per tutti gli sportivi è quello l’importante. Simon non lo conosco oggi. Gli darei la fascia? Non ha bisogno di avere la fascia. Poi se Baresi fa quel post questo ti fa capire. Io non ho mai sentito un mostro sacro pronunciarsi in questo modo, anche negli anni passati. Fare il capitano al Milan non è portare solo la fascia, non è fare solo la foto con la fascia al braccio. Portare la fascia e la maglia del Milan è pesante, è molto difficile. Il capitano del Milan deve essere un grande uomo e pensare prima allo stemma che ha davanti e dopo al nome che ha dietro”.