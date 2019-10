Nomi e marcatori nella storia di Milan-Spal

Aveva appena compiuto 20 anni Albertino Bigon, quando portò in vantaggio la SPAL a San Siro contro il Milan. L'attaccante padovano sarebbe diventato una bandiera del Milan della Stella più avanti negli anni, tra il 1971 e il 1980: una vita in rossonero. Prima però un gol contro i rossoneri, era il gennaio del 1968 e il Milan era lanciato verso la conquista dello Scudetto. Ma a San Siro toccò ad Albertino Bigon portare in vantaggio la squadra ferrarese allenata da Francesco Petagna, il nonno di Andrea oggi centravanti della Spal dopo aver vinto il Torneo di Viareggio con il Milan nel febbraio del 2014.



Quel Milan-Spal finì 3-2 per i rossoneri, con i gol di entrambi i centravanti del Milan: Sormani e Prati. Perchè Milan-SPAL è un po' la partita dei centravanti. Adesso che, dopo quasi 40 anni di assenza, questa partita è tornata in pianta stabile in calendario, lo si può affermare.



Nel settembre 2017, sempre in un turno infrasettimanale il Milan ha vinto 2-0 e si era portato in vantaggio per un rigore concesso dopo un fallo netto sulla sua prima punta, il croato Nikola Kalinić che era reduce dalla doppietta della domenica precedente contro l'Udinese. L'ultimo Milan-Spal andato in scena a San Siro è invece vissuto del tutto sulle prodezze degli attaccanti. Il primo gol della Spal era stato di Andrea Petagna, con una deviazione di Alessio Romagnoli che ha messo involontariamente fuori causa Gigio Donnarumma.



Il pareggio, sempre nel primo tempo, di Samu Castillejo che prima punta non è ma che era stato schierato in attacco da Rino Gattuso. Il gol della vittoria rossonero lo avrebbe poi segnato Gonzalo Higuain, il centravanti per eccellenza. Anche se quella rete si sarebbe poi rivelata il passo d'addio del Pipita rispetto alla sua esperienza milanese.