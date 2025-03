"Non bastano 6 gol per farti tacere?": Arda Guler zittisce Szoboszlai anche sui social

Galeotto il gesto in campo, che si è trascinato in una disputa social fra il giovane fantasista del Real Madrid, Arda Guler, ed il centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai.

Tutto è nato nella sfida di ieri sera giocata fra Turchia e Ungheria, terminata 3-0 per la squadra di Vincenzo Montella alla Puskas Arena, dopo il 3-1 dell'andata. Arda Guler, che già nel match d'andata aveva avuto uno diverbio con il rivale in campo, ha zittito Szoboszlai portandosi il dito alla bocca dopo aver segnato il gol del momentaneo raddoppio al 39' della partita.

Ma non finisce qui. Szoboszlai infatti ha approfittato di un post su Instagram di nso.hu per lanciare una frecciata al turco, commentando con un laconico "1088": evidente il riferimento ai minuti giocati da Guler con il Real Madrid in questa stagione, come a sbeffeggiarlo di essere una riserva per i blancos di Carlo Ancelotti. Che poi è uno dei motivi che fanno sperare l'Inter in vista della prossima estate, dato che si rumoreggia dell'interesse nerazzurro per lui.

A questo punto Guler non ha esitato a rispondere e fra le proprie stories di Instagram ha postato nuovamente la foto in cui lo zittisce scrivendo: "Questo tizio è uno spasso. Non bastano 6 gol per farti tacere?". Sarà finita qui la telenovela?