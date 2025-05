Non c'è storia: l'MVP milanista del mese di aprile è Luka Jović

Un mese di ripresa, il mese dei Derby e della Coppa Italia. Di conseguenza non poteva che essere Luka Jović a vincere il premio come MVP di aprile. Il match più atteso, importante e bello è stato quello del 23/04: Inter-Milan, ritorno della Semifinale di Coppa Italia. Una serata magica, 3-0 dopo l'1-1 dell'andata, rossoneri qualificati grazie alla doppietta - la seconda nella sua carriera milanista dopo quella al Cagliari, sempre a San Siro e sempre nella coppa nazionale della scorsa stagione - dell'attaccante serbo.

Un gran colpo di testa e una tempestiva zampata sotto porta, il primo e il secondo gol che hanno aperto e indirizzato la gara. Come cogliere l'occasione. Quella di Jović è stata una rincorsa: impiegato poco fino a fine marzo, complice pure un'operazione e in generale una condizione fisica non al massimo, ha segnato a Napoli accorciando le distanze (1-2), da lì Mister Conceição gli ha dato spazio dall'inizio, rete del pareggio alla Fiorentina (2-2) ed è stato applicato anche a Udine (4-0). Poi il Derby da protagonista.

Jović, nella votazione dell'MVP su acmilan.com, ha superato i compagni Leão, Maignan e Pulisic, capaci comunque di brillare in Coppa Italia e in Serie A - in particolare a Udine e Venezia - ma meno determinanti di Luka: una doppietta nel Derby, con successo ed eliminazione nerazzurra, non si batte... Il nostro 9 si è riscoperto risorsa preziosa, dalle caratteristiche quasi uniche all'interno del reparto offensivo: esperienza, lavoro spalle alle porta, riempimento dell'area, senso del gol e finalizzazione.

La punta non ha giocato lo scorso weekend per un piccolo problema fisico, ora è impegnato a tornare a disposizione il prima possibile per la coda di una stagione che vale e pesa ancora molto. Campionato sì, ma specie la Finale di Coppa Italia in programma a maggio all'Olimpico di Roma: se siamo lì in buona parte per merito di Luka, e proveremo a vincere a ogni costo. Bravo bomber Luka!