Non chiamatelo Musah, ma 'mister duttilità': sono già 3 i ruoli nei quali è stato impiegato da Fonseca in questa stagione

Anche l'anno scorso Stefano Pioli apprezzava la dutilità di Yunus Musah, caratteristica che oggi permette allo statunitense di essere uno dei giocatori della rosa del Milan più utilizzati da Paulo Fonseca. Nel momento in cui vengono meno dei giocatori, in qualsiasi ruolo, il portoghese sa già che può puntare sul classe 2002, che sin da quando ha varcato la soglia di Milanello si è messo a disposizione degli allenatori che sedevano in panchina, in qualsiasi modo.

A confermare questo l'incrediblle dato di questo inizio di stagione, che vede Yunus Musah essere già stato schierato in 3 ruoll diversi da Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese ha infatti usufruito della fisicità e della corsa dell'ex Valencia utilizzandolo come mezz'ala, mediano al fianco di uno tra Relinders e Fofana ed addirittura anche esterno alto a destra, in quella famosissima partita di Champions League del Bernabeu dove fu in grado di annullare completamente Vinicius Jr insieme ad Emerson Royal.