Non solo Gimenez: anche Joao Felix potrebbe debuttare domani contro la Roma

Santiago Gimenez svolgerà oggi il suo primo allenamento in gruppo e, se tutto dovesse andare come previsto, domani sera farà il suo esordio contro la Roma nella sfida valida per i quarti di Coppa Italia. Ma lo stesso programma potrebbe averlo anche un altro neo acquisto milanista, vale a dire Joao Felix, sbarcato ieri sera a Milano in prestito dal Chelsea fino al termine di questa stagione: oggi pomeriggio primo allenamento a Milanello e poi domani debutto in rossonero contro i giallorossi. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Joao Felix è sbarcato ieri sera a Milano e questa mattina sta svolgendo le visite mediche di rito insieme a Warren Bondo e Riccardo Sottil, gli altri due innesti che il Diavolo ha chiuso nella giornata di ieri. Non appena è arrivato a Malpensa, il portoghese ha ricevuto subito la chiamata di Sergio Conceiçao che lo ha contattato per comunicargli che lo attende oggi pomeriggio a Milanello per l'allenamento.