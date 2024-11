Non solo Leao: anche Tomori pronto a tornare dal primo minuto

Nella partita di questa sera tra Real Madrid e Milan ci sarà il ritorno in campo dal primo minuto di Rafael Leao. Il portoghese ha mancato la formazione titolare nelle ultime tre gare di campionato, contro Udinese, Napoli e Monza. In mezzo ha giocato dall'inizio in Champions League contro il Club Brugge, rimanendo in campo per circa un'ora. Oggi, sempre in occasione della massima competizione europea e in concomitanza di una grande notte di calcio, Fonseca lo ripropone tra i partenti.

La stessa traiettoria la seguirà anche Fikayo Tomori, passo dopo passo. Anche il centrale inglese è rimasto in panchina contro Udinese, Napoli e Monza; anche per il centrale inglese l'unica gara iniziata tra i titolari nell'ultimo periodo è stata quella di Champions League contro il Club Brugge; anche per il centrale inglese oggi ci sarà una nuova chance dal primo minuto sul palcoscenico più importante. Accanto al numero 23 dovrebbe trovare spazio Malick Thiaw con Strahinja Pavlovic che si accomoderà in panchina.