Nosotti: "Celtic-Milan è una sfida di altissimo livello, le tradizioni pesano"

Marco Nosotti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del Milan in vista della sfida contro il Celtic, parlando dell'ipotesi che il Milan riesca a centrare la zona Champions in campionato ed avanzare in Europa League: "Può puntare ad entrambe. Pioli sa di avere una rosa un po' più profonda dell'anno scorso. La sfida col Celtic è sempre stata in Champions League, è una gara di altissimo livello, di tradizioni che pesano. Il Celtic Park fa effetto anche con 1000 persone, ma il Milan anche se ha speso tanto nel derby può fare bene da subito".