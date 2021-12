Nosotti: "Mi aspetto di più da Theo, Tomori è una certezza. Su Ibra..."

Presente negli studi di Sky, Marco Nosotti ha rilasciato queste parole su Ibrahimovic, Theo Hernandez e Tomori: "Ibra più gioca e più trova energie. Contro il Liverpool, in un paio di occasioni, mi sarei aspettato una scelta diversa. Ma a livello di atteggiamento e di disponibilità non avrò mai dubbi su Ibra. Vedremo come andrà contro l'Udinese. Theo? In fase difensiva fa fatica, mi aspetto di più da lui. Tomori? E' stato solo un incidente di percorso quello contro il Liverpool, l'inglese è una certezza. Il Milan è meno attrezzato rispetto alle altre squadre in corsa per il campionato, quindi ha bisogno di tutti per essere competitivo".