Nosotti: "Nel Milan ci sono alcuni giocatori che non sarebbero titolari in altre squadre, ma che lavorano bene insieme"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Nosotti, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Il Milan ha la parola consapevolezza che si declina e concretizza in tante maniere. I rossoneri vanno ad allenarsi e stanno bene insieme, hanno costruito conoscenza non banali che sonno la chiave di volta per dare il meglio di sé. Ci sono alcuni giocatori che non giocherebbero titolari in altre squadre, ma che nell'insieme sono stati pronti a lavorare bene per un'idea di calcio offensiva, coraggiosa per certi versi, che ha trovato una grandissima fase difensiva".