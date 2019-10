Novellino: "Giampaolo? E' facile cambiare l'allenatore così. Mi chiedo quali squadre possono arrivare tra le prime quattro"

Walter Novellino, noto allenatore ed ex giocatore del Milan, ha detto la sua sui temi più attuali del calcio italiano ai microfoni di TMW Radio, parlando di Marco Giampaolo: "E' stato facile cambiare l'allenatore così. Ma mi chiedo: quali sono le squadre che possono arrivare tra le prime quattro. Ci può puntare il Milan con queste qualità? Ci sono squadre più avanti, come la Roma, la Fiorentina. Pioli? Cercherà di capire le difficoltà per poi intervenire. Lui proseguirà con il 4-3-3. E' un tecnico in gamba, ma soprattutto servirà dialogo col gruppo".