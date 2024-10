Novità di formazione nel Milan: sabato può giocare Calabria

Oltre a Christian Pulisic, completamente recuperato dopo il problema intestinale che non gli ha permesso di essere al 100% martedì in occasione del big match di San Siro contro il Napoli, Paulo Fonseca tornerà ad avere a disposizione anche Davide Calabria.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oramai rientrato da un infortunio piuttosto fastidioso, il capitano del Milan sabato sera a Monza potrebbe riprendersi non solo l'out di destra ma anche la fascia di capitano, che nel corso di questo mese si è posata prima sul braccio di Theo, poi di Leao ed infine di Mike Maignan.

Probabile panchina, dunque, per Emerson Royal, che le ha giocate praticamente tutte da titolare dal Venezia in poi, fatta eccezione, però, per l'esordio in Champions League contro il Liverpool, dove comunque è subentrato.