Numeri e statistiche: il Milan a caccia di una vittoria "storica" a Firenze

Una squadra specializzata in pareggi. La Fiorentina di Palladino è a quattro pari in sei partite in campionato. Un record questo detenuto con l'Empoli e curiosamente con il Bologna dell'ex allenatore viola Italiano. Bilancio in equilibrio in trasferta per il Milan, dove è arrivata anche l'unica sconfitta stagionale, fin qui, patita in Serie A.

A Firenze, in campionato, c'è una prevalenza di vittorie viola, 33 contro le 27 dei rossoneri. Tra quest'ultime la più importante, almeno a livello numerico è il 3-7 del 4 ottobre 1992. In quell'occasione era una sfida al vertice perché i milanesi erano in testa mentre i gigliati erano secondi in classifica. Al termine di quel campionato arrivò lo scudetto per la squadra allenata da Capello e una clamorosa retrocessione per la Fiorentina.

Prima dello svolgimento di questa giornata, il Milan era la formazione della massima categoria ad aver mandato a segno il maggior numero di marcatori diversi: ben 9. La Fiorentina invece punta molto sui secondi tempi: guadagnati cinque punti in classifica dopo l'intervallo e nessuna rete subita nella seconda parte di gara.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)

84 incontri disputati

33 vittorie Fiorentina

24 pareggi

27 vittorie Milan

124 gol fatti Fiorentina

122 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Milan 3-0, 18° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2023/2024 Serie A Fiorentina vs Milan 1-2, 30° giornata