Nuovi guai per Yonghong Li: querelato per non aver onorato un debito

Nuovi possibili guai economici per l'ex proprietario del Milan Yonghong Li. Secondo quanto riportato da Bloomberg il cinese sarebbe stato citato in giudizio da un gruppo di società di investimento per non aver onorato un debito. In particolare, scrive il giornale finanziario, sono state presentate cinque richieste contro la Rossoneri Advance Co. Ltd., con sede nelle Isole Vergini Britanniche, riguardanti un totale di 187 milioni di dollari (circa 170 milioni di euro) di debiti dovuti e non pagati. I cinque querelanti pretendono ovviamente il pagamento del debito oltre ai danni e agli interessi maturati dal 2017 a oggi.

La Rossoneri Advance è una delle società offshore utilizzate da Yonghong Li per l'acquisto del Milan nell’aprile 2017, mentre il debito, stando agli atti di citazione, risalirebbe addirittura al febbraio dello stesso anno, prima quindi dell'acquisizione del club di Via Aldo Rossi (club che poi passò ai Singer proprio per il mancato pagamento del prestito contratto con Elliott).

I querelanti sono Long Teng Zhi Zhong Industry Investment Fund, Shen Zhou Long Yuan Industry Investment Fund Limited, Sheng Rong Stable Investment Fund Limited, Zhi Hua Stable Investment Fund Limited e Zhi Hua Cheng Rong Industry Investment Fund, secondo i documenti del tribunale di Hong Kong, tutti fondi che hanno sede nelle Isole Cayman