Nuovo attaccante Milan, Cosmi vota Morata: "Si sposerebbe perfettamente con Leao e Pulisic"

Chi sarà il nuovo attaccante del Milan? Dopo l'addio di Olivier Giroud, i rossoneri hanno la necessità forte di andare sul mercato degli attaccanti per prendere la nuova punta titolare per Paulo Fonseca. Dopo la trattativa Zirkzee che, come detto da Ibrahimovic, rappresenta ormai il passato, i nomi validi sono quelli di Romelu Lukaku e, soprattutto, Alvaro Morata.

Chi dei due sarebbe meglio? Ecco il parere di Serse Cosmi: "Io dico Morata. È un attaccante in grado di migliorare la squadra e si sposerebbe perfettamente con il gioco di Leao e di Pulisic".