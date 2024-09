Nuovo CT per gli USA di Pulisic e Musah: in settimana firma Pochettino

Questa settimana Mauricio Pochettino diventerà il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti. Già da qualche settimana l'accordo tra la Federazione statunitense e l'allenatore argentino è totale e nelle prossime ore - al massimo nei prossimi giorni - dovrebbe anche essere formalizzato. I legali sono al lavoro per la revisione dei documenti, prima di mettere tutto nero su bianco. A riportarlo è l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

Al momento il tecnico è disoccupato, dopo la sua "separazione consensuale" con il Chelsea lo scorso maggio, ma per renderlo formalmente il nuovo commissario tecnico degli USA c'è bisogno di superare un ostacolo. Non tanto per la volontà di Pochettino, che ha già accettato di assumere l'incarico, nonostante non sia emersa la notizia ufficiale da entrambe le parti.

Il contratto precedente con il Chelsea non prevede alcuna clausola preventiva e il club londinese ribadisce che non gli è dovuto denaro se Pochettino accetta un nuovo incarico. Tra la Nazionale statunitense e Pochettino - ribadiamo - è tutto concordato verbalmente da settimane ormai e ha dato il via libera a procedere.