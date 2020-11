Nuovo dpcm, alle 20.20 la conferenza stampa di Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa da Palazzo Chigi alle 20.20 per illustrare il nuovo dpcm che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre e non più, come previsto in un primo momento, da domani, giovedì 5 novembre.

