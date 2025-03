Nuovo ds Milan, spuntano due nuovi candidati: Thiago Scuro e Markus Krosche

Andrea Berta è destinato all'Arsenal e quindi il suo nome può essere tolto dalla lista del Milan che è sempre alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Il club di via Aldo Rossi, che sa bene che è una scelta che non può essere assolutamente sbagliata, non ha fretta e nei prossimi 15 giorni l'ad Giorgio Furlani, che non aveva partecipato nelle scorse settimane ai casting a Londra insieme a Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, incontrerà quattro potenziali candidati, vale a dire Fabio Paratici, Igli Tare, Thiago Scuro e Markus Krosche.

Lo riferisce gazzetta.it che presenta in modo particolare gli ultimi due che sono meno conosciuti rispetto all'ex Juventus e all'ex Lazio: Markus Krosche ha lavorato al Lipsia dal 2019 al 2021 e da tre anni è membro del board e responsabile di mercato dell’Eintracht Francoforte (tra gli altri ha preso Marmoush). Thiago Scuro, invece, è il direttore generale del Monaco e nel Principato ha portato per esempio George Ilenikhena, uno dei 2006 più forti al mondo.