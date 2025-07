Milanello, doppia seduta di allenamento: domani sera la partenza per per Singapore

Il Milan continua a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. Nella giornata di oggi, è prevista una doppia seduta: prima al mattino e poi al pomeriggio per preparare al meglio la partenza (che sarà sabato sera) verso la tournèe estiva che i rossoneri dovranno affrontare nelle prossime 3 settimane.

Per quanto riguarda invece la giornata di sabato, il lavoro si dividerà in due: al mattino è prevista una sgambata contro Milan Futuro a Milanello, gara che verrà disputata a porte chiuse; nel pomeriggio invece la squadra partirà per il Singapore da dove comincerà la tournée in Asia e Pacifico. Al momento sono in programma tre amichevoli in questo lasso di tempo: la prima con l'Arsenal a Singapore, appunto, quindi contro il Liverpool a Hong Kong e infine contro il Perth Glory in Australia.