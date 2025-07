Sala indagato per l'inchiesta sull'urbanistica: salta la vendita di San Siro?

vedi letture

Un vero e proprio terremoto quello che sta attraversando la città di Milano in queste ultime ore. A margine dell'inchiesta sull'urbanistica che è condotta dalla Procura di Milano, anche il sindaco Giuseppe Sala è stato iscritto nel registro degli indagati. In totale gli indagati sono 74 e per sei persone è già stato chiesto l'arresto. Al momento il primo cittadino, ieri apparso provato e in lacrime secondo quanto riporta il Corriere della Sera edizione Milano, non ha intenzione di dare le sue dimissioni.

Dal punto di vista sportivo, la questione interessa da vicino Milan e Inter: in questi giorni ci si attendeva la risoluzione per quanto riguarda la vendita dell'area di San Siro, che i due club hanno messo nel mirino da anni per un nuovo progetto di stadio per la città di Milano. Proprio ieri, scrive il CorSera Milano, era previsto da tempo un vertice tra Sala e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter: la domanda che si è fatto il dirigente nerazzurro e che si fanno tutti al momento è se con questa bufera slitterà ulteriormente la vendita di San Siro. Una cosa è certa: non ci sarà il voto lunedì prossimo in Consiglio, in queste condizioni per il sindaco sarebbe un suicidio politico.