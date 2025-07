Il Bologna prova ad avvicinarsi alle richieste del Milan per Pobega

Il futuro di Tommaso Pobega, nonostante sia stata avanzata negli ultimi giorni anche qualche ipotesi di poter restare alla corte di Massimiliano Allegri nelle sue rotazioni, sembra essere lontano dal Milan. Nello specifico il calciatore è vicino al ritorno al Bologna, in cui ha giocato in prestito nel corso dell'ultima stagione allenato da uno dei tecnici che più lo ha valorizzato in carriera, come Vincenzo Italiano. I rossoblù, pur volendo trattenere il calciatore, non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 12 milioni per cercare di strappare il cartellino del centrocampista a un prezzo più vantaggioso.

Come riporta quest'oggi Il Resto del Carlino, il Milan e il Bologna sono in contatto per chiudere un'operazione a titolo definitivo. Nel caso particolare è la squadra emiliana che deve avvicinarsi alle richieste rossonere: al momento la dirigenza milanista chiede 8 milioni. La formula che potrebbe risultare vincente sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni più uno di bonus. La risposta dei rossoneri dovrebbe arrivare, secondo quanto riportato, nel corso del weekend.