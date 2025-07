Arturi su Allegri al Milan: "Il buon Max rimette in gioco la sua reputazione"

Molta della curiosità che ruota attorno al Milan e alle prime amichevoli che si terranno tra Asia e Australia a partire da settimana prossima, riguarda lo stile di gioco che Massimiliano Allegri imporrà alla squadra. Un tema sempre centrale con un nuovo allenatore, in questo caso amplificato da tutte le voci e discussioni di cui è stato oggetto il tecnico livornese nelle ultime stagioni che lo hanno portato, quasi inconsapevolmente, a essere il simbolo della frangia risultatista del calcio.

Il giornalista Franco Arturi ha parlato di questo tema sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Guardando al passato. I primi passi in allenamento sono stati accompagnati da ultime chiamate per Leao e per Gimenez, attesi a risposte definitive circa il loro valore, per un'uscita dai dubbi che sono nati soprattutto dalla loro ultima stagione in rossonero. Ma a ben pensarci anche il buon Max rimette in gioco la sua reputazione: a casa Juve, dove ha raccolto tanti successi, hanno ritenuto in diverse occasioni il suo calcio spento e un po' retrò. A torto o a ragione ha finito per simboleggiare un calcio lontano dallo spirito e dal tempo".