Jashari tra Milan e il muro del Brugge: la paura più grande è quella di una telenovela come fu con De Ketelaere

E' ormai divenata quasi una telenovela, la classica di questa calda estate di calciomercato. Tra Ardon Jashari e il Milan c'è un solo grande ostacolo: il Club Brugge. Infatti, come abbiamo ormai raccontato da settimane, il ragazzo vuole a tutti i costi il Milan, che ha offerto una cifra intorno ai 32 milioni di euro più bonus per il talento svizzero. Evidentemente questo non basta.

Eppure Jashari ha scelto, e lo ha fatto con forte e schetta chiarezza. il centrocampista classe 2002 vuole solo i rossoneri, nonostante si siano mosse per lui nelle scorse settimane anche società di Bundesliga (Borussia Dortmund) e Premier League (West Ham su tutte).

La paura? Che si possa ricreare un'altra situazione come fu con De Ketelaere, anche lui talento del Brugge, alla fine arrivato a Milano nei giorni finali del mercato. Un'altra storia come con Jashari? Speriamo di no, anche perchè il Milan è in ritardo sul mercato e deve aggiungere (almeno) altri due titolari alla rosa di Allegri.