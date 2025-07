Di Stefano: "Oggi presente Tare a Milanello. Il binomio con Allegri è fondamentale per questo gruppo, e ad oggi sembra funzionare bene"

vedi letture

Peppe Di Stefano, giornalista ed inviato sportivo, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport 24, commentando e analizzando la situazione del Milan a poco più di 24 ore dalla partenza per Singapore, dove i rossoneri partiranno domani sera per giocare la propria tournée estiva. Di seguito le ultime novità e notizie intorno all’ambiente rossonero, a stretto contatto con un inizio di stagione che dovrà vedere il Diavolo protagonista in Italia.

Le sue parole:

“Abbiamo visto oggi Tare a Milanello, sicuramente avrà parlato con Allegri. È un binomio che abbiamo capito essere fondamentale per questo Milan, dove la parola d’ordine di Allegri è spensieratezza, serenità. A poco più di 24ore dalla partenza per Singapore, dove il Milan inizierà la propria tournée estiva, tanti giocatori non prenderanno parte a questa Preaseason: Modric e Gimenez, che si uniranno presumibilmente verso il 4-5 agosto”.