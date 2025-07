Ambrosini spiega: "Allegri la qualità la cerca nelle mezzali e non mi stupirei se Modric giocasse lì"

In una intervista a La Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, ex calciatore e opinionista, si è così espresso sul ruolo di Luka Modric: "Può fare anche il registra davanti alla difesa. In certe partite o spezzoni, soprattutto a San Siro, ma Max la qualità la cerca nelle mezzali e non mi stupirei se il croato giocasse lì".

MODRIC SPONSOR PER FRAN GARCIA

Fran Garcia è un terzino sinistro classe 1999 e che nell'ultimo anno ha giocato praticamente da titolare per la squadra di Carlo Ancelotti ma anche per il nuovo tecnico Xabi Alonso: al Mondiale per Club sei gare su sei giocate dall'inizio. Il suo futuro con le Merengues è però in dubbio, dopo che è stato acquistato Alvaro Carreras nel suo stesso ruolo. L'idea del Real può essere quella di tenere Carreras e Mendy. Per queste ragioni, come riporta Diario As questa mattina, l'agente Ginés Carvajal, procuratore di Garcia ma anche dello stesso Carreras, ha avviato i contatti con il Milan, ben sapendo che il club rossonero è alla ricerca di un terzino sinistro.

Come viene riportato dal quotidiano spagnolo, nella sua versione online, ad appoggiare la trattativa sarebbe anche il nuovo acquisto rossonero Luka Modric che ha visto crescere Garcia, un canterano del Real, negli ultimi anni: il fuoriclasse croato è il principale sponsor. Il Milan al momento sta valutando diversi profili sia a sinistra che a destra ma non vorrebbe spendere più di 30 milioni per entrambi i giocatori messi insieme. Per questo l'operazione è da valutare con attenzione: Fran Garcia ha un contratto fino al 2027, per questo motivo da via Aldo Rossi non si possono attendere degli sconti. Il fatto che, però, sia stato l'agente di Garcia a muoversi in prima persona può essere un aspetto positivo.