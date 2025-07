Fabio Guadagnini, ex capo comunicazione del Milan, sarà il nuovo direttore Media della Serie B

Il direttore Marketing, Commerciale, Media e Comunicazione della Lega Serie B sarà Fabio Guadagnini, ex direttore di Sky Sport 24, vicepresidente di Fox Sports, capo della comunicazione di AC Milan e, più recentemente, delle aree di brand, comunicazione, marketing and sales di Sport e Salute. Il Segretario Generale sarà Gabriele Nicolella, già responsabile dell’Area Legale e stimato professionista che opera all’interno della LNPB sin dalla sua costituzione nel 2010.

“Due figure di grande spessore umano e indubbie qualità e competenze professionali – afferma il Presidente Bedin – che sapranno dare il loro contributo per lo sviluppo della Lega in termini di efficienza, servizi e posizionamento all’interno del sistema e del mercato sportivo”.

IL RAPPORTO TRA IL MILAN E GUADAGNINI SI ERA INTERROTTO NEL 2020

Di seguito il comunicato ufficiale: "Fabio Guadagnini, Chief Communication Officer del Club, e AC Milan hanno concordato di concludere il rapporto professionale che li lega a decorrere dal prossimo 4 settembre 2020.

"Sono molto grato a Fabio per la sua costante professionalità, la sua dedizione sia nel lavoro che verso il Club - ha dichiarato l'Amministratore Delegato del Club Ivan Gazidis -. Fabio ha sempre posto gli interessi del Club davanti a tutto e ha dato un contributo significativo al Milan durante la sua permanenza. A nome di tutto il Club, e in particolare a titolo personale, vorrei ringraziare Fabio per il suo costante supporto e contributo, e augurargli tutto il meglio per i suoi nuovi impegni professionali".

"Sono onorato e orgoglioso di aver fatto parte del Milan- ha detto Fabio Guadagnini – In questi anni così intensi ho sempre agito per il bene del Club. Ringrazio il Milan, che è e sarà parte della mia vita, e il suo Senior Top Management per la fiducia. Grazie ai miei colleghi per il sostegno e la collaborazione. È un'esperienza che mi ha reso più forte e pronto per la mia prossima sfida professionale. Auguro al Milan e i suoi magnifici tifosi un futuro radioso e di successo".