Subito due gol per Immobile all'esordio con il Bologna

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Primissime amichevoli della nuova stagione, così il Bologna scende in campo a Valles contro la formazione altoatesina del Gitschberg Jochtal, che batte per 8-0. Subito in evidenza il nuovo arrivato Ciro Immobile, incitato dai tifosi con uno striscione ("Benvenuto Re Ciro"), che ha messo a segno una doppietta, così come Ndoye e Orsolini. Di Castro e Cambiaghi le altre reti dei rossoblù. (ANSA).