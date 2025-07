Serafini: "Di vivace ora esiste solo la sensazione di dover ingoiare numerosi altri rospi mediatici prima di annunci ufficiali"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul modus operandi del Milan sul calciomercato: "Sono ormai anni, dopo il regno di Adriano Galliani, che il Milan ha scelto la strada del silenzio per quanto riguarda acquisti e cessioni: sbocciano e fioriscono nomi e cognomi, ogni giorno, si parla di beffe e di figuracce un giorno sì e l'altro pure, ma prima Maldini e Massara, adesso Tare, tirano dritto sotto traccia all'inseguimento degli obiettivi. Quasi mai si parla degli umori dei giocatori e dei loro rappresentanti che cambiano idea all'ultimo, inseguendo profumo di uno zero in più, ma è anche vero che il Milan ci aveva abituati per decenni ad andare dritto alla meta quando decideva di prendere qualcuno. I tempi sono cambiati, lo sappiamo, e insieme con le menzogne adesso proliferano anche i paletti: budget, introiti, bilanci.

A guardarla dal punto di vista di De Laurentiis la strategia e l'operato del club rossonero sono virtuosi, a vederla dalla parte dei tifosi (e della critica, che parla di Bonny come un fenomeno e Ricci come un'incognita tutta da scoprire) una tirchieria che non consentirà ad Allegri di realizzare i suoi sogni. Sapremo prima o poi come sia veramente andata per il carneade Brown, come andrà per Jashari, quali saranno i terzini, il centrocampista che manca e il centravanti. Resto personalmente convinto che Tare completerà il mosaico in tempo per il campionato. Nel frattempo l'umore è piatto, di vivace esiste solo la sensazione di dover ingoiare numerosi altri rospi mediatici prima di annunci ufficiali".