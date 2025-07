Terracciano si presenta: "Impossibile dire no al Milan, curioso di conoscere mister Allegri. Maignan? Un campione nel suo ruolo"

Il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Pietro Terracciano dalla Fiorentina. Il nuovo estremo difensore rossonero prenderà il posto di Marco Sportiello, di ritorno all'Atalanta in questa sessione di mercato. Come riportato dal Milan attraverso un comunicato ufficiale, Terracciano ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per un'altra stagione. Sui canali principali del Diavolo, la prima intervista del nuovo numero uno milanista:

Sensazioni di felicità

"Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Per me è stato facile accettare la proposta del club, per la sua storia e per ciò che ha rappresentato e rappresenta per il calcio italiano e mondiale. Sono davvero felice e orgoglioso di vestire questi colori. Sono un ragazzo sereno, che lavora sempre duramente. Sono molto felice".

Nuove ambizoni

"Sono molto cuorioso di conoscere allenatore e compagni. Farà un certo effetto giocare nel Milan, visti tutti i sacrifici fatti negli anni. Spero di integrarmi subito nello spogliatoio".

Maignan da avversario a compagno di reparto

"Mike è un grandissimo portiere, un campione. Ci ho giocato contro diverse volte e il Milan vinceva anche grazie alle sue parate. Sarà un piacere enorme conoscerlo".

Il Milan da avversario

"A San Siro contro il Milan è sempre stato molto emozionante, ci ho giocato contro tante volte ed è sempre stato speciale. Oggi posso dire che darò tutto me stesso per questa maglia. Spero i tifosi siano orgogliosi di noi".