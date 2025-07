Europeo Femminile, Inghilterra in semifinale dopo i rigori. Ora l'Italia

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - L'Inghilterra è in semifinale agli Europei femminili e martedì prossimo affronterà l'Italia. Questa sera al Letzigrund di Zurigo le inglesi hanno battuto la Svezia per 5-4 dopo i calci di rigore. Sia i tempi regolamentari che quelli supplementari si erano chiusi sul 2-2. Queste le reti del match a cui hanno assistito 22.397 spettatori: nel pt 2' Asslani (S), 25' Blackstenius (S); nel st 34' Bronze (I), 41' Agyemang (I). Dal dischetto decisivi il gol di Bronze per l'Inghilterra e il successivo errore (pallone oltre la traversa) di Holmberg per la Svezia. (ANSA).