Sabatini racconta: "Da quello che so, Allegri e Tare sono molto contenti e fiduciosi di queste prime due settimane"

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera su Massimiliano Allegri e Igli Tare: “Loro due sono Maestri nel sembrare tranquilli anche quando non lo sono. Allegri non si è mai lamentato per un assenza o per un mercato, è uno che si fa scivolare tutto addosso. Io credo che comunque siano tranquilli, da quello che so, sono molto contenti e fiduciosi di queste prime due settimane, del responso che hanno avuto dai giocatori. Penso che la loro tranquillità sia dovuta anche alla speranza che comunque la squadra verrà completata nel migliore dei modi da qui all’inizio del campionato”.

NON DECADE L'IDEA VLAHOVIC

Non solo centrocampista e terzini, il Milan da qui a inizio stagione dovrà rinforzarsi anche nel ruolo di centravanti. Al momento, considerando che Lorenzo Colombo sarà nuovamente ceduto, il peso dell'attacco poggia tutto sulle spalle di Santiago Gimenez che, in ogni caso, non sarà a Milano prima di inizio agosto: l'attaccante messicano, come Modric, gode di vacanze aggiuntive dopo aver giocato e vinto la Gold Cup. Insomma, ad Allegri serve un'altra punta e l'idea è quella di trovarne una con caratteristiche complementari rispetto al Bebote.

In questo senso, come scrive oggi il Corriere dello Sport, non tramonta ancora l'idea Dusan Vlahovic che, anzi, sarebbe una delle strade da intraprendere più gradite al tecnico rossonero. Scrive il CorSport: "Vlahovic, Max ci pensa". Tra occhiello e sottotitolo si prova a spiegare le ragioni di questa convinzione: "Allegri conta di ritrovare un attaccante già allenato che non avrebbe bisogno di adattamento alla Serie A. Il Milan lavora a fari spenti: ad agosto potrebbe trovare la formula giusta per avere il sì". La situazione tra l'attaccante serbo e la Juventus è abbastanza spinosa: l'idea del club, a un anno dalla scadenza del contratto, è quella di liberarsi del giocatore che però chiede una ricca buonuscita. Se Vlahovic, in ogni caso, dovesse accettare la corte rossonera, dovrebbe ridursi l'ingaggio di 12 milioni almeno della metà.