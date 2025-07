Poteva arrivare al Milan, ora Reyna è ad un passo dal Parma per 6,5 milioni

A gennaio poteva andare al Milan, ora ci prova il Parma. Secondo quanto riportato da TMW, il club gialloblù ha presentato un'offerta formale al Borussia Dortmund da 6,5 milioni di euro più bonus per Giovanni Reyna e sta lavorando con i gialloneri per trovare la quadra. C'è fiducia per la chiusura dell'operazione.

CONTATTI MILAN-JAVI GUERRA

Ci sono delle novità in merito alla trattativa tra il Milan e il giovane talentuoso centrocampista del Valencia, Javi Guerra, ormai oggetto di desiderio del Milan in questa sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto sul proprio account "X", Il Milan avrebbe riaperto i discorsi per provare a raggiungere un accordo col centrocampista spagnolo, ancora in attesa di una proposta di rinnovo da parte del Valencia. Nonostante giovedì 7 luglio ci sia stata una riunione tra il Valencia e l’entourage di Guerra per discutere di un possibile futuro insieme, il club spagnolo non ha ancora formalizzato un’offerta di prolungamento (e adeguamento) al calciatore. Il Milan ora tratta per raggiungere un’intesa sui termini contrattuali, ma manca ancora l'accordo tra Milan e Valencia.