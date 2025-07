Il Napoli acquista Lorenzo Lucca: c'è il comunicato ufficiale

vedi letture

Il Napoli ha acquistato Lorenzo Lucca, centravanti dell'Udinese. Non è un fulmine a ciel sereno, anzi l'operazione era ormai chiusa da alcuni giorni e addirittura questa mattina erano già comparse le foto dell'attaccante in allenamento con i suoi nuovi compagni nel ritiro di Dimaro. In questi minuti, però, è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del club partenopeo che sul proprio sito scrive così: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall'Udinese Calcio".

Confermata, dunque, l'operazione con l'Udinese secondo la formula del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito anche il comunicato di ringraziamento diramato dal club friulano: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Lucca al Napoli. L'attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Lucca lascia il club bianconero dopo 75 presenze in cui ha realizzato ben 23 gol. Con la nostra maglia è cresciuto fino a diventare uno dei migliori attaccanti della Serie A tanto da conquistarsi, nell'ultimo anno, stabilmente un posto nella nazionale italiana. Traguardo importante e prestigioso raggiunto grazie al percorso compiuto a Udine. A Lorenzo il ringraziamento per l'attaccamento e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Grazie Lorenzo".