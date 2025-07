Bianchin sul mercato rossonero: "A metà luglio, siamo allo stallo: tutto fermo"

Il mercato del Milan tarda a decollare. Chi invece prenderà il volo sarà proprio la squadra rossonera nella serata di domani quando partirà per Singapore, prima tappa della tournée estiva in Asia e Australia. Sull'aereo gli unici due volti nuovi del mercato saranno Samuele Ricci e Pietro Terracciano, il secondo dei due sicuramente un rinforzo non così decisivo per l'upgrade globale della squadra dal momento che viene a coprire lo slot del secondo portiere.

Luca Bianchin, collega della Gazzetta dello Sport, ha parlato di questo immobilismo del Milan sul mercato in un pezzo pubblicato nella versione online della rosea: "La situazione va vista in un quadro d’insieme, cercando di capire come il Milan abbia ragionato in queste settimane di mercato. A metà luglio, siamo allo stallo: tutto fermo. Le riunioni servono per definire le priorità e le strategie perché evidentemente il Milan non potrà prendere un attaccante a 50 milioni, Jashari a 35, due terzini a 20 e magari aggiungere un centrale. Dipenderà da alcune variabili ma i principi base si possono chiarire".