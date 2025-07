Franco Vazquez rivela: "Io un po' milanista. Da piccolo tv accesa per vedere Kakà, il mio idolo"

vedi letture

Fresco di rinnovo con la neopromossa Cremonese, di cui è uno dei leader morali e che ha contribuito a riportare in Serie A nella scorsa stagione, l'argentino Franco "Mudo" Vazquez ritroverà il massimo campionato italiano a distanza di dieci anni dall'ultima volta. Il veterano argentino è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport e ha toccato vari argomenti, tra cui la sua simpatia per il Milan e il suo giudizio sul nuovo campione della nostra Serie A, Luka Modric.

Sui tanti veterani in Serie A e su Luka Modric: "L'età è solo un numero, il talento è qualcosa di concreto, per cui se uno ha voglia e costanza l'orizzonte si sposta un po' più in là e l'esperienza diventa un valore aggiunto. Modric? Ho giocato contro di lui per cinque anni quando ero al Siviglia. È un giocatore diverso da tutti gli altri, a 40 anni è ancora pazzo per il calcio, glielo leggi nello sguardo. Sarà uno spettacolo".

Poi Vazquez rivela una certa simpatia per il Milan: "La domenica prima della grigliata, tv accesa sulla 'Giostra del Gol' per vedere la Serie A e il mio idolo Kakà. Ho ancora la sua maglia firmata, me la fece avere Silvestre. Io milanista? Sì, un po' lo sono. Merito di quel Milan che era fantastico. In campionato esordio contro il Milan a San Siro, lo stadio più bello d'Italia. Sono rimasto anche per godermi tutto questo".