Nuovo Milan, vecchie abitudini: Calabria capitano contro il R.Vienna

vedi letture

Fra pochissimi minuti avrà inizio all'Allianz Stadion di Vienna la prima amichevole stagionale del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Svelato il primo undici stagionale, non poteva che saltare all'occhio la presenza in formazione di Davide Calabria, che anche nel corso di questa stagione porterà al braccio la fascia di capitano del Milan, lui che è cresciuto nel settore giovanile del Diavolo e che conta oltre 250 presenze con la prima squadra rossonera.

Nuovo Milan vecchie abituini dunque, in attesa ovviamente dei rientri dei calciatori dalle rispettive vacanze dopo gli impegni con le Nazionali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI RAPID VIENNA-MILAN:

RAPID VIENNA: Hedl, Raux-Yao, Beljo, Grgic, Sangaré, Seidl, Schaub, Jansson, Auer, Cvetkovic, Bolla. A disp.: Goschl, Gartler, Burgstaller, Hofmann, Oswald, Hedl, Demir, Dursun. All. Klauss

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Adli, Pobega; Chukwueze, Liberali, Chaka Traoré; Colombo. A disp.: Torriani, Longoni, Bennacer, Kalulu, Loftus-Cheek, Jimenez, Tomori, Florenzi, Maldini, Saelemaekers, Cuenca, Bonomi, Bakoune, Coubis. All. Fonseca

DOVE VEDERE RAPID VIENNA-MILAN

Data: sabato 20 luglio 2024

Ore: 17.30

Stadio: Allianz Stadion, Vienna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

I PRECEDENTI TRA RAPID VIENNA E MILAN

Fra le due squadre ci sono 7 precedenti in gare ufficiali con un bilancio che sorride ai rossoneri, che hanno vinto in ben 4 occasioni, contro i 2 pareggi e 1 sola sconfitta. L’ultima gara ufficiale risale agli ottavi di finale della Coppe delle Coppe 1973-1974 quando il Milan vinse in trasferta per 2 a 0 grazie alla doppietta di Bigon.

Fra le due squadre si sono giocate anche 2 amichevoli: la prima risale addirittura a ben 99 anni fa, quando il 6 gennaio 1925 il match finì con un pirotecnico 4 a 4. Il Milan di Pozzo trovò la rete con Ostromann, Santagostino e una doppietta di Cevenini, mentre per gli austrici le marcature portarono la firma di Weselik, Wesely e due volte Uridil.

La seconda e ultima amichevole si giocò il 14 maggio 1952 a Liegi e il match finì 2 a 1 in favore degli austriaci. Per i rossoneri, allenati dall’ungherese Czeizler, in rete andò Nordalh per il provvisorio 1-1 (vantaggio austriaco dopo 2’ con Dienst) prima del goal vittoria firmato da Probst nel finale.