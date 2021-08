Nuovo promo della Champions: la UEFA taglia Real, Juventus e Barcellona

L'inizio della Champions League è ormai alle porte, con i playoff che verranno disputati tra la prossima settimana e quella successiva. La UEFA ha rilasciato il nuovo promo in vista dell'inizio della competizione e, sorprendentemente, tra le immagini dei campioni della passata edizione non sono stati inseriti né la Juventus, né il Barcellona, né il Real Madrid. Assente di lusso anche il Liverpool, ma fa scalpore l'assenza delle due spagnole e dell'italiana, le ultime tre squadre rimaste in Superlega. Un segnale da parte di Ceferin o una mera casualità?

🚨 @UEFA y Ceferin eliminan al Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de su intro de la #UCL. Tampoco aparece el Liverpool: pic.twitter.com/imaFwvzUWI — Madrid Sports (@MadridSports_) August 11, 2021