Nuovo San Siro, CorSera: "Maratona in 7 progetti per lo stadio del futuro"

In merito al nuovo San Siro, l'edizione milanese del Corriere della Sera titola così stamattina: "Maratona in 7 progetti per lo stadio del futuro". A tre anni dalla presentazione, non c'è nessuna certezza sul nuovo impianto di Milan e Inter, tanto meno sul modello del nuovo stadio. Il quotidiano riferisce che "si contano almeno sette diversi design dal 2019 a oggi, numero che sulle scrivanie di Inter e Milan potrebbe facilmente lievitare, includendo i progetti degli anni precedenti, come l’arena rossonera al Portello".