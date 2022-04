Nuovo San Siro, il progetto è ormai nel limbo da 1000 giorni

MilanNews.it

Il 10 luglio 2019, il Milan e l’Inter, tramite un comunicato congiunto, presentavano all’Amministrazione Comunale di Milano il Progetto di Fattibilità verso il nuovo stadio di San Siro. Da quella data, sono passati esattamente 1000 giorni, ma la luce in fondo al tunnel del percorso burocratico sembra essere ancora lontana. Di mezzo, si sono messi gli scontri in Comune con il sindaco Giuseppe Sala e con i vari comitati, oltre alla pandemia che ha ulteriormente frenato il processo. Purtroppo non è bastato sfruttare la legge sugli stadi per accelerare il tutto. Il progetto per l’investimento da 1,2 miliardi, modificato varie volte nel corso di questi quasi 1000 giorni, rimane per ora ancora nel cassetto. Tanti sono i cambiamenti che sono stati messi in atto. Prima l’idea era di demolire completamente l’attuale impianto, poi solo in parte. In tutto ciò, le due società hanno sondato il terreno per ‘lasciare’ Milano per trasferirsi a Sesto San Giovanni, con il benestare del primo cittadino del paese alle porte del capoluogo lombardo. Ma quali saranno i prossimi passi? Il dibattito pubblico, su cui tanto si è discusso nelle ultime settimane andrà in scena quindi. Va capito quando, anche perché serve il progetto rivisto da parte dei due club. Tale ulteriore progetto non sarebbe mai arrivato sulle scrivanie di Palazzo Marino. La strada della burocrazia sembra ancora lunga e c’è il rischio che la data di inaugurazione dei lavori e del progetto finale, possa slittare ancora in avanti di qualche anno.