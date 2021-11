Nuovo San Siro, Ivan Gazidis ci crede: "Stadio? Si fa!"

Il progetto di costruzione del nuovo stadio San Siro ha imboccato il rettilineo decisivo. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che poi riporta le dichiarazioni che l'a.d. del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato al sito americano The Athletic: "Ora abbiamo una direzione molto chiara sul nuovo stadio, progetto essenziale non solo per il calcio ma per la città di Milano. Il sindaco è pienamente a favore, insieme alla giunta. Ci sono sempre opinioni individuali, ma lo scoglio principale è stato superato. Ora passiamo a una nuova fase, quella dei disegni e dei piani di costruzione dettagliati. È un passo avanti molto significativo".