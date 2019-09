Nuovo San Siro, lo studio Manica presenta il suo progetto

Nel corso della presentazione dei progetti del nuovo San Siro, i rappresentanti dello stadio Manica hanno esposto la loro idea: "Ringrazio le due società per averci dato l'opportunità di lavorare a questo progetto. Il nostro progetto si basa su due anelli che si intersecano. Abbiamo immaginato lo stadio in un parco, sarà un nuovo quartiere. Ci saranno 10 ettari di giardino. Manterremo il prato di San Siro nella zona commerciale. Ci sarà una zona poi anche eventuali eventi. Per quanto riguarda l'interno, gli spalti sono ancora più verticali e i seggiolini più vicino al campo rispetto ad ora. Ci saranno più posti vicino al campo. Lo stadio cambierà colore a seconda se giocherà il Milan o l'Inter. Ci sono due anelli, e ognuno rappresenta le due squadre. Sulla facciata ci sono delle foto di persone. E' uno stadio per la gente".