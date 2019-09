Nuovo San Siro, nei progetti anche un grattacielo da 143 metri

Nel progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan compaiono tre torri previste nell'area di realizzazione dell'opera. La più imponente, che secondo le carte dovrebbe ospitare gli uffici nella zona Est, sarà alta 143 metri, occuperà 35.640 metri quadrati di superficie lorda e affaccerà sulla via Achille. Lo riporta Il Corriere della Sera sul proprio sito, dicendo che questa informazione arriverebbe da entrambi i progetti in gara: sia Populous che Progetto Cmr con Sportium hanno renderizzato infatti nei loro lavori due grattacieli, uno più grande e uno più piccolo. Se questo progetto dovesse andare in porto allora questa torre da 143 metri diventerà la sesta più alta di Milano, dopo Torre Allianz (242m), la Torre Unicredit (232m), la Torre Generali (177 metri), Torre Pwc (175m), Palazzo Lombardia (161m) e alla pari con Torre Solaria (143m).