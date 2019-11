Nuovo San Siro, parti distanti: Milan e Inter deluse

Milan e Inter da una parte, il Comune di Milano dall’altra: la distanza tra le parti è davvero tante. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le posizioni sul progetto del nuovo San Siro, dopo il sì condizionato della Giunta al pubblico interesse, sono molto chiare: i due club vogliono costruire un nuovo stadio, demolire il Meazza e realizzare una zona commerciale che permetta di rientrare dai costi. Palazzo Marino, invece, vuole tenere in piedi l’attuale impianto "rifunzionalizzato" e soprattutto vuole che le volumetrie degli edifici da tirare su non eccedano le misure previste dal Pgt. Insomma, per restare a San Siro, Milan e Inter dovranno rifare l’intero masterplan. Le società, che non si aspettavano certi così, hanno preso tempo: c’è sicuramente delusione.