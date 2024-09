Nuovo stadio a San Siro? Sala: "Milan ed Inter mi chiedono valore, vincolo sovraintendenza e tempi"

Al termine dell'incontro con Milan ed Inter a Palazzo Marino sulla questione relativa al futuro di San Siro, il sindaco Giuseppe Sala ha svelato qual è stata la decisione presa dai due club facendo il punto della situazione. Queste le sue dichiarazioni.

"Dopo lunghe analisi sono arrivate alle conclusione che non è ristrutturabile, o per lo meno non è ristrutturabile a costi accessibili, e che quindi non considerano l'ipotesi San Siro come appunto si era pensato negli ultimi mesi fattibile. La loro proposta a questo punto è di tornare sull'idea di un nuovo stadio nell'area di San Siro. Tutti voi sapete che è un processo molto lungo, stavo rivedendo oggi tutti i documenti, ho rivisto quattro deliberi di giunta, un dibattito pubblico, una delibera in consiglio comunale, la resistenza nostra all'idea del referendum. Quindi c'è dietro tanto lavoro, vedendola in positivo vuol dire che non si riparte da zero ma da una serie di atti già fatti e anche da un'espressione molto precisa del volere del consiglio comunale. Questa è l'idea. Per poter dire con certezza che si procederà in questa direzione ci son tre cose chiedono le squadre ed una che chiedo io. Le squadre chiedono queste tre cose: 1) qual è esattamente il valore di San Siro e delle aree essendo loro chiaro che questa valutazione è stata affidata con un carico formale che è stato fatto ad inizio agosto all'agenzia delle entrate. Noi ci aspettiamo in questi giorni una prima valutazione che ripeto, in ottica di cessione di stadio e aree alle squadre. Il primo tempo è di esattamente di che valore si tratta, partendo dal presupposto che è evidente che quel valore è da un lato un vincolo, perché noi non possiamo cedere anche per un fatto di responsabilità amministrativa a un valore inferiore, ma non abbiamo nessuna intenzione di speculare su quel valore. Il valore che ci saranno per noi fa legge. Seconda questione: capire più in dettaglio il vincolo della sovraintendenza in ottica di cambio di proprietà e qualora lo stadio diventasse delle squadre. A questo proposito abbiamo già fissato un incontro con la sovraintendenza e con le squadre per settimana prossima. La terza richiesta, alla luce di tutto ciò, i tempi per l'operazione. Quindi partendo da oggi, i tempi da qua al momento in cui loro possono diventare proprietari di stadio e di aree. Ci devono presentare un progetto abbastanza in breve termine, dove il progetto contiene da un lato il nuovo stadio, dall'altro una rifunzionalizzazione di San Siro rispetto alla quale non posso anticipare niente perché ci stanno lavorando, ma rispetto a questa le due squadre hanno mostrato grande disponibilità. Queste sono le tre cose che ci hanno chiesto Milan e Inter: valore, vincolo sovraintendenza e tempi".