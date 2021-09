Nuovo stadio di Milan e Inter, la Gazzetta titola: "Le due società chiedono l'ultimo sprint dopo le elezioni"

A Milano continua a tenere banco la questione del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme. In merito a questo tema, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Le due società chiedono l'ultimo sprint dopo le elezioni". La speranza dei due club è che la situazione si sblocchi finalmente subito dopo le elezioni in programma ad inizio ottobre con l'ok definitivo della giunta comunale per far partire il progetto esecutivo. L'obiettivo di rossoneri e nerazzurri è di "trasferirsi" nel nuovo stadio nel 2024.